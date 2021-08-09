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تتجاوز نصف درجة الغليان.. أجواء لاهبة تجتاح العراق خلال أيام

Category: منوعـات

Date: 2021-08-09T07:05:01+0000
تتجاوز نصف درجة الغليان.. أجواء لاهبة تجتاح العراق خلال أيام

شفق نيوز/ توقع المنبئ الجوي، أحمد التميمي، يوم الاثنين، دخول موجة حر شديدة الى العراق الأسبوع المقبل تتجاوز الـ51 درجة مئوية.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الموجة ستشمل العراق والكويت وأجزاء من المدن الايرانية قد تتجاوز الـ 51 درجة مئوية في العاصمة بغداد و52 في مدينة البصرة".

وبين ان "أجواء لاهبة متوقعة خلال نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، كما أن المناطق الأكثر تأثراً بهذه الموجة هي جنوب العراق وشمال غرب الكويت وجنوب غرب إيران"، لافتاً إلى أن هذه موجة الشديدة قد تكون الأخيرة من نوعها خلال فصل الصيف الحالي.

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