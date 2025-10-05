تبلغ 105 أعوام.. عملية ناجحة لمعمّرة في النجف

شفق نيوز- النجف

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، إجراء عملية نوعية ناجحة لمريضة تبلغ من العمر 105 أعوام في مدينة الصدر الطبية التابعة لدائرة صحة محافظة النجف.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المريضة كانت تعاني من كسر في عنق الفخذ، وهو من الإصابات الشائعة والخطرة في هذا العمر المتقدم.

بدورها أكدت إدارة المدينة الطبية أن الفحوصات المختبرية والشعاعية أظهرت وجود ضعف شديد في عضلة القلب لدى المريضة، ما جعل العملية معقدة للغاية، خصوصاً فيما يتعلق بالتخدير والتعامل مع الحالة الصحية الدقيقة.

وأضافت الإدارة أن الفريق الطبي تمكن بفضل خبرته ومهارته من إنجاز العملية بنجاح، وتماثلت المريضة للشفاء بعد خروجها من غرفة العمليات وهي بحالة صحية مستقرة، وذلك بجهود الفريق الطبي والتمريضي وكادر التخدير والكوادر الصحية المساندة في المدينة الطبية.