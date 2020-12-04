تايم تكسر القاعدة لأول مرة وتقدم "طفل العام"

شفق نيوز/ كسرت مجلة "تايم" الأميركية العريقة القاعدة، ووضعت لقب "طفل العام" على غرار "شخصية العام" التي تصدرها سنويا.

وذهب اللقب الأول من نوعه إلى الطفلة جيتانجالي راو (15 عاما)، ضمن قائمة من خمسة أطفال احتفت بهم المجلة.

وتم اختيار الخمسة من بين 5 آلاف طفل أميركي بين عمر الثامنة والسادسة عشر عاما، وكانت معايير الاختيار هي ترك الطفل أثر إيجابي في بيئته.

وحصلت راو على اللقب بسبب تميزها في "الملاحظة، والعصف الذهني، والبحث، والبناء، والتواصل"، كما قالت الممثلة أنجلينا جولي التي تولت عملية فرز الأطفال المرشحين.

وراو عالمة ومخترعة يافعة السن، من ولاية كولورادو الأميركية، وقد تحدث للمجلة عن نشاطها في مجال قضايا التكنولوجيا، ومياه الشرب الملوثة.

كما نشطت راو في مجال مكافحة إدمان المواد الأفيونية، ومحاربة التنمر عبر الإنترنت، بجانب نشاطها من أجل خلق مجتمع عالمي يسعى لحل مشاكل المخترعين الصغار الذين يسعون لحل مشاكل العالم.

وقد نشرت المجلة حوارا صحافيا لراو أجرته جولي، حيث تحدثت الطفلة عن تطبيق "كيندلي" الذي اخترعته من أجل رصد وكبح التنمر الإلكتروني في مراحله الأولى.

وقالت راو إنها تعمل حاليا "على طريقة سهلة للمساعدة في اكتشاف الملوثات الحيوية في المياه، مثل الطفيليات".

وتأمل الطفلة في الوصول إلى وسيلة غير باهظة الثمن ودقيقة لمساعدة الناس في دول العالم الثالث على التحقق من المياه التي يشربونها.