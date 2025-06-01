تايلندية تتوج ملكة لجمال العالم

شفق نيوز/ حقتت التايلاندية أوبال سوتشاتا تشوانغسري، لقب ملكة جمال العالم، حيث أقيمت المسابقة في الهند.

وتصدَّرت تشوانغسري قائمة المتسابقات الـ107، حيث أُقيمت المسابقة في مدينة حيدر أباد، وحلّت الإثيوبية هاسيت ديريجي أدماسو وصيفة أولى في المسابقة، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وتسلَّمت تشوانغسري تاجها من الفائزة باللقب العام الماضي، كريستينا بيشكوفا.

جدير بالذكر أن قائمة الفائزات الهنديات باللقب تضم ستة أسماء بارزة، أشهرهنّ أيشواريا راي (1994) وبريانكا تشوبرا (2000)، اللتان حققتا شهرة عالمية في مجال السينما بعد فوزهما.