تامر حسني يحذر جمهوره من عملية احتيال في العراق

شفق نيوز/ حذّر الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه من عملية احتيال واسعة تستغل اسمه في الترويج لحفل وهمي مزعوم في العراق، وذلك عبر صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا التحذير بعدما نشرت صفحات عراقية منشورات تروج لإقامة حفل فني كبير في العراق يجمع النجم المصري تامر حسني بالفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف بلقب "الشامي"، بالتزامن مع طرح أول تعاون غنائي بينهما بعنوان "ملكة جمال الكون" الذي صدر مؤخراً.

وأكد تامر حسني عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" عدم صحة هذه الأنباء، مشدداً على أنه لا يخطط لإحياء أي حفلات في العراق في الفترة الحالية، خلافاً لما تروج له الصفحات المزيفة.

وكتب تامر في منشوره: "الصفحة دي بتعلن عن حفلة وهمية وخبر كاذب.. يا ريت الكل ياخد باله"، مضيفاً: "طبعاً كل الشرف إننا نغني في العراق، وإن شاء الله آجي قريب.. ولكن عن طريق جهة حقيقية".

وتصدر كليب أغنية "ملكة جمال الكون"، التي جمعت تامر حسني بالمطرب عبد الرحمن الشامي لأول مرة، قائمة الترند على موقع "يوتيوب" بعد ساعات فقط من طرحه يوم أمس السبت، محققاً مشاهدات قياسية في وقت وجيز.

ويأتي هذا التحذير في ظل النجاح الكبير الذي حققته الأغنية، التي جمعت بين إيقاع الدبكة اللبنانية والأنغام الشرقية العصرية، ما ساهم في جذب ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة.

وتُعد هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن حذر تامر حسني في عام 2024 من عمليات نصب مماثلة استغلت اسمه لجمع تبرعات وهمية أو للترويج لحفلات غير حقيقية.