أتاح استخدام غرف الملابس والاحماء.. برشلونة يؤجر ملعبه للجمهور ستة أيام

شفق نيوز / أعلن نادي "برشلونة" الاسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تأجير أرضية ملعبه "كامب نو" امام الجمهور لستة ايام على أن يشمل ذلك جميع ما يتوفر للاعبين المحترفين.

وقال موقع كوورة المتخصص بالاخبار الرياضية في خبر تابعته شفق نيوز، إن "برشلونة كشف عبر متجره الإلكتروني، عن عرض لتأجير الملعب لمدة 60 دقيقة لإقامة مباراة للجماهير، وبسعر 300 يورو لكل لاعب مشارك، في الفترة بين 6 و11 حزيران الجاري".

وأضاف الموقع أنه "سيكون بمقدور اللاعبين استخدام غرفة تبديل الملابس قبل وبعد المباراة، والإحماء على أرض الملعب لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق اللقاء كما سيضمن كل لاعب المشاركة ما لا يقل عن 40 دقيقة من اللعب المتواصل".

كما أوضح البارسا أن "المشتركين في هذا العرض سيخرجون من النفق المؤدي لغرف الملابس معا، كما يفعل اللاعبون المحترفون في المباريات الرسمية، على أن يشمل هذا العرض توفير الحكام والمدربين والمياه، وجهاز الرعاية الطبية الأولية، والدخول في جولة لمتحف كامب نو".