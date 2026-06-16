بأمر من الرئيس.. المسؤولون الصينيون ممنوعون من دخول المطاعم الفاخرة

شفق نيوز- متابعة

أفادت شبكة CNN بأن مطعم "King’s Joy"، وهو من المطاعم الفاخرة في العاصمة بكين، يخضع لحظر رسمي غير معلن على المسؤولين الحكوميين، لمنعهم من تناول الطعام فيه منذ العام الماضي، وذلك ضمن قائمة تضم عشرات المؤسسات الفاخرة في بكين.

وبحسب الشبكة، فإن السبب مرتبط بحملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ سنوات، حيث تبدأ أسعار الوجبات في ذلك المطعم من نحو 250 دولارا للفرد الواحد.

وحملة الرئيس شي تمنع الولائم الفاخرة والإفراط في استهلاك الكحول، معتبرا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى التدهور الأخلاقي داخل الحزب الشيوعي.

ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي في بكين نحو 1600 دولار شهريا، ما يجعل تناول الطعام في أماكن فاخرة كهذا المطعم مثيرا للشبهات بشأن إساءة استخدام الأموال العامة أو تلقي الرشاوى.

ومطعم "King’s Joy" يقع عند المدخل المقابل لمعبد "لاما" التاريخي في قلب بكين الإمبراطورية القديمة بالعاصمة بكين، ويعكس اسمه باللغة الصينية الإرث الثقافي العريق للعاصمة الصينية التي كانت مقرا لأربع سلالات إمبراطورية، وقد أصبحت الحجوزات فيه مطلوبة بشدة حيث يتنافس الأثرياء والمشاهير الصينيون مع الزوار الأجانب للحصول على حجز طاولة.

وهذا المطعم لا يعد من الأماكن التي يقصدها الناس يوميا، بل هو مكان مخصص للمناسبات الرفيعة الراقية مثل عروض الزواج، والاحتفالات السنوية، واستقبال الضيوف المهمين، كما بدأت الطبقة المتوسطة الصاعدة في الصين تسعى أيضا لتجربة هذا المكان الفريد.