بأمراض وعواقب نفسية.. دراسات تكشف أثر الحروب والصراعات المسلحة على المدنيين

شفق نيوز/ تكشف دراسات وابحاث عن تأثير العواقب النفسية للحروب والصراعات المسلحة على الافراد والمجتمعات، وفيما تصنف تأثير هذه العواقب الى ثلاث درجات على شكل امراض مزمنة او مؤقتة، تؤكد أن هذه التاثيرات تمتد لما هو ابعد من الدمار المادي المباشر.

وتوضح دراسات وابحاث أنه عندما تندلع الحروب أو الصراعات المسلحة، تظهر الأضرار المادية على الواجهة فقط، لكن تأثيراً "خفياً" يتغلغل داخل المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تمزقها الصراعات، إذ يمتد تأثير الهجمات العنيفة، مثل القصف الجوي أو المدفعي، إلى ما هو أبعد من الدمار المباشر.

وتُقيم الأبحاث والدراسات العواقب النفسية لمن يشهد مثل هذه الأحداث المؤلمة بـ"العالية"، إذ سلطت دراسات سابقة الضوء، بشكل عام، على الآثار النفسية لهذه التجارب، كما تحدثت أيضاً عن كيفية فهم الأفراد للصدمة وآليات التكيف التي يستخدمونها.

ما هي الصدمة؟

كما هو محدد في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، فإن الحدث الصادم هو تجربة مروعة أو مخيفة أو خطيرة يمكن أن تؤثر في شخص ما عاطفياً وجسدياً، إذ يثير الخوف أو العجز أو الرعب، بناءً على استجابةً للتهديد الفعلي بالإصابة أو الموت.

وعادةً ما ينظر الفرد إلى الأحداث المؤلمة على أنها مهددة للحياة وغير متوقعة ونادرة، مثل التعرض لقصف متواصل خلال الحروب، والذي وصفته دراسات بأنه يولد مشاعر تجعل "التهديد هو القاعدة (وليس الأمان)".

ويختلف تأثير التعرض لحدث صادم بحسب الأشخاص، ويمكن أن تختلف الاستجابات النفسية والفسيولوجية على نطاق واسع طبقاً للسياق الاجتماعي والتركيب البيولوجي والجيني والتجارب السابقة، والتوقعات المستقبلية مع خصائص التجربة المؤلمة لإنتاج الاستجابة النفسية للفرد.

وبشكل عام، من يتعرضون لحادث صادم يظهرون معدلات متزايدة من اضطراب الإجهاد الحاد، واضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب الشديد، واضطراب الهلع (panic disorder)، واضطراب القلق العام.

وعلى الرغم من أن الأمراض النفسية مثل "اضطراب ما بعد الصدمة"، والتي تعتبر ضمن النتائج الأكثر خطورة للأحداث الصادمة، لكنها حظيت بنصيب كبير من الدراسة، إذ حددت الكثير من الدراسات النفسية سُبل التعامل مع ذلك الاضطراب.

3 درجات

ووفقاً للدراسات، لا تؤدي التجارب المؤلمة بالضرورة إلى معاناة نفسية خطيرة، لكن هناك مجموعة من العواقب تتراوح بين استجابات خفيفة مثل القلق، إلى التغيرات السلوكية مثل صعوبة في النوم، إلى بداية مرض نفسي يمكن تشخيصه.

ويمكن تصنيف هذه العواقب بشكل عام ضمن 3 فئات من حيث الخطورة: