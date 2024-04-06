بأكثر من 186 مليار دولار.. زوكربيرغ يتفوق على ماسك ضمن قائمة الأثرياء

شفق نيوز/ تجاوز مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، في تصنيف أغنياء العالم الذي تصدره وكالة "بلومبيرغ" ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم للمرة الأولى منذ عام 2020.

وتراجع ماسك، الذي كانت يحتل المرتبة الأولى في تصنيف "بلومبيرغ" في أوائل آذار/ مارس الماضي، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت رويترز أن تسلا ألغت خططا لإنتاج سيارات أقل تكلفة، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة، على الرغم من نفي ماسك.

وحسب "بلومبيرغ"، تقلصت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار خلال 2024 لتصل إلى 180.6 مليار دولار، بينما أضاف زوكربيرغ 58.9 مليار دولار إلى ثروته لتصل إلى 186.9 مليار دولار مع صعود أسهم شركة "ميتا" إلى مستويات قياسية جديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها زوكربيرغ المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف "بلومبيرغ" منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليارات دولار وكانت ثروة ماسك 102.1 مليار دولار.