بأكثر من 1600 هدف.. تعرف على أطول مباراة كرة قدم استمرت 102 ساعة

شفق نيوز/ لا تزيد مدة مباريات كرة القدم عادة عن الـ90 دقيقة، إلا لو كانت في مرحلة إقصائية وتطلب الأمر شوطين إضافيين مدة كل منهما ربع ساعة فقط، لكن الأمر لم يكن كذلك في ملعب سانت ماري معقل نادي ساوثهامبتون الإنجليزي

في يونيو/ حزيران من العام 2015، تم تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول مباراة كرة قدم على الإطلاق، في لقاء خيري استمر على مدار 102 ساعة كاملة.

وأقيمت تلك المباراة برعاية مشروع Test lands، وهي مؤسسة خيرية في ساوثهامبتون، كانت تهدف من تلك الخطوة لجمع الأموال ومساعدة الأطفال المحرومين في المدينة.

أطول مباراة في تاريخ كرة القدم

أقيمت المباراة بمشاركة 36 لاعبا على فريقين، وتناوبوا فيما بينهم على أخذ فترات راحة لتناول الطعام والحصول على العلاج الطبيعي والنوم، والاستشفاء أيضا.

وبدأت المباراة بـ11 لاعبا لكل فريق في تمام السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، وانتهت بتسجيل أكثر من 1600 هدف إجمالا، وانتصر الفريق الأحمر على نظيره الأبيض بنتيجة 910-725.

صعوبات بالجملة

شهدت المباراة أمطارا غزيرة، وعن ذلك قال المنظم لوك نيومان خلال تصريحات إعلامية "كانت ليلة الإثنين سيئة للغاية، أعتقد أنها أمطرت 3 ساعات متواصلة، وكان يتعيّن علينا اللعب لمدة 12 ساعة متتالية".

ويضيف "لم نتمكن حتى من تغيير ملابسنا، أصبحت الخيام مبللة تماما، وكانت الملابس وأكياس النوم بداخلها مبللة أيضا".

من جانبها قالت جولي مونتيرو التي كانت مسؤولة عن عمليات التدليك للاعبين آنذاك إن "أرضية الملعب كانت صلبة للغاية، وعانى اللاعبون من مشاكل في الركبة، كان يوم الإثنين هو الأسوأ في تلك التجربة على الإطلاق".

ويُعتقد أن هذا الحدث نجح في جمع مبلغ كبير يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جنيه استرليني آنذاك.