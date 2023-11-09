بيومي فؤاد يغلق صفحته على فيسبوك بسبب "محمد سلام"

شفق نيوز/ كشف وسائل اعلام مصرية، اليوم الخميس، إن الفنان بيومي فؤاد أقدم على إغلاق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إثر انتشار فيديو له في أثناء مشاركته في موسم الرياض الأسبوع الماضي.

وإغلق بيومي فؤاد حسابه بالموقع خسر في أقل من يومين قرابة مليون متابع، إلا أنه لم يقم بالإجراء نفسه في حسابه الشخصي على موقع إنستغرام رغم تعرضه لحملة إلغاء متابعة به أيضاً.

الجدير بالذكر أن بيومي فؤاد تصدر خلال الأيام الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده للفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، الأمر الذي أثار غضب الجمهور من "بيومي".

كما تعرض بيومي أيضاً لانتقادات حادة من جانب بعض الفنانين أيضاً، وذلك عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها الممثل محمد سالم إثر تضامن الأخير مع أحداث غزة التي بدأت منذ عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص خلال شهر من الزمن.

بيومي فؤاد والمشاركة في موسم الرياض

بعد مشاركته في موسم الرياض الذي انطلق في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض بيومي لانتقادات، خاصة بعد الفيديو المنتشر له عقب أدائه المسرحية والذي ينتقد فيه أحد الممثلين الذي اعتذر عن المشاركة بسبب الأحداث في غزة.

فيما قدم بيومي مع مجموعة من الممثلين المصريين الآخرين مسرحية بعنوان "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض. وقبل ثلاثة أيام من بدء الموسم، نشر الممثل المصري محمد سلّام، وهو أحد أعضاء مجموعة عمل المسرحية، مقطع فيديو اعتذر فيه عن عدم السفر إلى الرياض والمشاركة في الفعاليات المقررة؛ في ظل العنف الذي يشهده قطاع غزة.

وقال سلام في المقطع الذي تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع وحمل تعليقات المدح والإشادة: "لا أتخيل تقديم مسرحية ونغني ونرقص، وإخواننا يُقتلون ويُذبحون في غزة".

وتابع: "أشعر إذا فعلت ذلك.. فكأني خذلتهم ويكفي ما نحن فيه من سكوت".

فيما انتشر مقطع فيديو لفؤاد بعد عرض المسرحية، حيث قال وقد بدا منفعلاً ومتأثراً: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك"، دون الإشارة إلى سلّام بشكل صريح.

و"نحن لم نأتِ لكي نضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم كثيراً".

وعقب انتشار مقطع الفيديو، عجّت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالتعليقات التي انتقدت معظمها فؤاد على موقفه، ثم انطلقت فيما بعد، حملة مقاطعته التي تسببت في خسارته أعداداً كبيرة من المتابعين.

مسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

مسرحية زواج اصطناعي

تناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي، وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهم إلى اللجوء لخبير علاقات عاطفية، والذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

حملة المقاطعة لم تشمل فقط فؤاد بيومي، بل أغلبية الفنانين الذين شاركوا في موسم الرياض إلا أنها لم تكن بالحدة نفسها، وذلك يرجع إلى تصريحات هذا الأخير التي اعتبرها العديد من متابعيه مستفزة ولم تكن في محلها.