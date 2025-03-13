بين المآذن والكنائس.. القمر الدموي يزين سماء أربيل فجراً (صور)

قبل بزوغ فجر اليوم الخميس، وثّقت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد ساحرة للقمر الدموي في سماء أربيل، وذلك قبل أن يغيب عن الأفق.

وظهرت المشاهد المذهلة للقمر وهو يتخذ لونًا أحمر قانٍ، حيث التُقطت الصور من مواقع بارزة في المدينة، أبرزها كنيسة بيتر وبول الكلدانية في عنكاوة، ومئذنة جامع جليل الخياط في قلب أربيل، ما أضفى على المشهد طابعًا مميزًا يجمع بين الرموز الدينية المختلفة.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الليلة خسوفًا للقمر الدموي، حيث سيتحول لونه إلى الأحمر الداكن في ظاهرة فلكية نادرة تثير اهتمام محبي متابعة السماء والأحداث الفلكية.