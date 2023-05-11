"بين العصر والمغرب".. بغداد من زاوية آخرى: سباحة وصيد واستجمام (صور)

شفق نيوز/ "بين العصر والمغرب" كما تقول الاغنية العراقية الشهيرة، لكنها على نهر دجلة وليس "لمة خيالة"، تجمع المنطقة "النهرية" بين جسري الشهداء والأحرار، وسط العاصمة، العراقيين "سابحين وصياد اسماك وعابرين بالقوارب النهرية" في النهر متمتعين بأجواء ساحرة تسبق غروب شمس بغداد.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز على ضفاف نهر دجلة بين الجسرين ووثقت حياة الناس في الاستمتاع بأجواء صيفية جميلة سواء عبر السباحة أو عبر التجوال في القوارب النهرية، او ممارسة هواية صيد الأسماك".

ويبدو أن وقت "كسرة الجو" حسب كلام أهل "البغادة- البغداديين" يشجع هواة النهر بممارسة عاداتهم بين المياه مع بداية أفول الشمس وتوديع مكانها في السماء خلف بنايات بغداد لتعكس صورة أخرى تختلف عما يتم سماعه يومياً من الازدحامات والجفاف وغيرها.