بينهن عالمة بجامعة عربية.. 5 فائزات بجائزة نسوية مرموقة في العلوم

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة لوريال واليونسكو أسماء الفائزات الخمس بالجائزة الدولية "لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم".

وستكرم المؤسسة العالمات، اللاتي ينتمين لمناطق العالم الخمس الرئيسية، في 15 يونيو/ حزيران الحالي، على إسهاماتهن من خلال بحوثهن في مجالات العلوم الفيزيائية والرياضيات وعلم الحاسوب.

وسيقام الاحتفال في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وسيكون فرصة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبرنامج لوريال – اليونسكو للنساء في مجال العلوم الذي ذاع صيته لاعترافه بالامتياز العلمي للباحثات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة.

أفريقيا والدول العربية

سوزانا نونز – الكيمياء، هي أستاذة العلوم والهندسة الكيميائية والبيئية، ونائبة العميد لشؤون الكلية والشؤون الأكاديمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالسعودية.

وفازت نونز بالجائزة عن "عملها المتميز في تطوير مرشّحات غشائية مبتكرة من أجل تنفيذ عمليات فصل كيميائية شديدة الفعالية ببصمة كربون أصغر". وقد ثبت أن بحوثها تعود بالنفع بوجه خاص على مجال المياه والصناعات البتروكيميائية والصيدلانية من ناحية الوصول إلى بيئة أكثر استدامة.

أميركا اللاتينية والكاريبي

آنا ماريا فونت – الفيزياء، هي أستاذة الفيزياء في الجامعة المركزية بفنزويلا، وفازت بالجائزة عن إسهاماتها المهمة في فيزياء الجسيمات النظرية، ولا سيما عن دراستها لنظرية الأوتار.

ووفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة "أدت بحوثها إلى تعميق تبعات النظرية على بنية المادة والجاذبية الكمومية، وكانت ذات أهمية بالنسبة إلى وصف الثقوب السوداء وأولى اللحظات التي تلت الانفجار العظيم".

أميركا الشمالية

أفيف ريغيف - المعلوماتية البيولوجية، هي نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العالمية لتكنولوجيا الهندسة الوراثية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، في Genentech/Roche بسان فرانسيسكو، وفازت بالجائزة عن عملها الرائد في تطبيق الرياضيات وعلم الحاسوب لإحداث تغيير جذري في البيولوجيا الخلوية.

وتمكِّن بحوثها العلماء من اكتشاف ووصف ترليونات الخلايا في الجسم، وتعزز قدرة العلماء على فهم الآليات التي تسبب الأمراض واستهدافها بغية القيام بالتشخيص والعلاج بصورة أفضل.

آسيا والمحيط الهادئ

ليديا مورافسكا – علوم الأرض والبيئة، هي أستاذة متميزة في كلية علوم الأرض والمناخ بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، ومديرة المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة.

ونالت مورافسكا الجائزة عن بحثها المتميز في مجال تلوث الهواء وتأثيره على صحة البشر والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على الجسيمات الدقيقة في الجو. وقد أدى إخلاصها وتأثيرها إلى مد جسر بين العلوم الأساسية والسياسات والممارسات على أرض الواقع بغية توفير الهواء النظيف للجميع.

أوروبا

فرانسيس كيروان – الرياضيات، هي أستاذة الهندسة في جامعة أكسفورد، وتُعرف بعملها الاستثنائي في مجال الرياضيات البحتة الذي يجمع بين الهندسة والجبر بغية تطوير تقنيات تتيح فهم تصنيف الأجسام الهندسية.

وقد استخدم هذه التقنيات علماء الفيزياء النظرية الذين يبحثون عن وصف رياضي للكون. ويمكن أن يساعد عملها الأخير العلماء على استخراج معلومات أساسية من مجموعات معقدة من البيانات.