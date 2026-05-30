بينهم "أميرة مزيفة".. عصابة تخدع تاجراً وتسرق منه عوداً بـ3 ملايين دولار في دبي

أعلنت السلطات الإماراتية، يوم السبت، القبض على عصابة تمكنت من خداع تاجر، وسرقة عود فاخر بقيمة 12 مليون درهم (نحو 3,26 مليون دولار)، بعدما انتحلت سيدة شخصية "أميرة مرموقة".

وفي التفاصيل، ذكرت شرطة دبي أنها أسقطت عصابة مكونة من 8 أفراد بينهم سيدة، بعدما سرقوا العود الفاخر (يستخدم في صناعة العطور)، وألقت القبض على 4 منهم وضبطت بحوزتهم العود المسروق.

وأضافت شرطة دبي، أن القبض عليهم جاء بعد أقل من 12 ساعة من تنفيذ الجريمة، فيما أصدرت نشرة حمراء بحق 4 آخرين بعدما غادروا البلاد فور الجريمة، وكان من بينهم السيدة التي انتحلت شخصية أميرة خلال تنفيذ الجريمة.

وبدأت الجريمة بتوجه اثنان من أفراد العصابة إلى محل لبيع العود الفاخر في أحد الأسواق المحلية، وأوهما التاجر بأن هناك أميرة مرموقة قادمة إلى دبي وترغب في شراء عود فاخر مقابل مبلغ مالي ضخم.

كما جهزت العصابة فيلا حديثة ضمن عملية الخداع، ووضعوا حراساً عليها ونظموا استقبالاً راقياً وعشاءً فاخراً لإيهام التاجر بأنه سيلتقي أميرة بالفعل، قبل أن يخدعوه ويضعوا في حقائبه أخشاباً عادية وسلموها إليه، بدلاً من العود الفاخر الذي جاء به.