بينهم طفل وأم شابة.. مقتل ستة أشخاص بـ"مذبحة مروعة" في كاليفورنيا (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم الاثنين، مقتل ستة أشخاص، من بينهم أم تبلغ من العمر 17 عاما وطفل يبلغ من العمر ستة أشهر، في إطلاق نار على منزل، واصفة الهجوم بأنه "مذبحة مروعة".

ونقلت وكالة رويترز عن قائد شرطة مقاطعة تولاري، مايك بودرو، قوله في إفادة صحفية، "نحن لا نعتقد أن هذا العمل من قبيل العنف العشوائي، هذه العائلة كانت مستهدفة".

وأضاف: "نعتقد أن هناك عصابات متورطة في هذا المشهد، وهناك تحقيقات بشأن المخدرات".

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن اثنين من المشتبه بهم لم يتم القبض عليهما بعد، "نريد التأكد من أننا نفعل كل ما يلزم من أجل تحقيق العدالة للضحايا".

واستجابت السلطات في وقت مبكر من صباح، الاثنين، بعد سماع طلقات متعددة، في مجمع السكني. وعند وصول قوات الشرطة على الموقع، عثرت على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.

وقال بودرو إنه عُثر على ضحية على قيد الحياة، كان مصابا عندما وصلت السلطات إلى مكان الحادث، ثم أعلنت وفاته لاحقا في المستشفى.

ولم يفصح بودرو عن مزيد من التفاصيل قائلا "لدي المزيد من المعلومات ولكن ليس لدي الحرية للإفصاح عنها في هذه المرحلة، حيث نأمل في القبض على المشتبه بهم".

BREAKING! Six people killed in mass shooting in Goshen, California.Tulare County Sheriff says multiple calls came in about gunshots in the area of Harvest & Rd. 68. Initially callers thought it was an active shooter because of how many rounds were being fired. 🔉 pic.twitter.com/WkzxMryQXF