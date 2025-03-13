بينها معالجة مشكلة شائعة.. فوائد مذهلة لتناول التمر على الإفطار

شفق نيوز/ يحرص المسلمون على تناول التمر عند الإفطار خلال شهر رمضان حيث يعد مصدرًا غنيًا بالفوائد الصحية ويساعد في معالجة مشكلة شائعة خلال الشهر الفضيل.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية أهمية الإفطار على تناول ثلاث تمرات، الذي يوفر للجسم 310 سعرات حرارية، و71 غرامًا من الكربوهيدرات، و61 غرامًا من السكر، إلى جانب 5.5 غرام من الألياف، و2.7 غرام من البروتين، و0.61 غرام من الدهون.

وشددت الوزارة على أهمية التمر في منح الصائم طاقة سريعة بعد يوم طويل من الصيام، إذ ترفع السكريات الطبيعية الموجودة فيه مستوى السكر في الدم بفعالية.

كما يُعدّ التمر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الألياف، حيث تحتوي ثلاث تمرات على 5.5 غرام من الألياف، التي تساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال الشهر الفضيل بسبب قلة السوائل في الجسم.

كما يضم التمر معادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، إلى جانب مجموعة واسعة من الفيتامينات، ويساهم الإفطار عليه في تقليل الشعور بالجوع؛ ما يساعد في الحد من الإفراط في تناول الطعام وتنظيم استهلاك الوجبات خلال ساعات الإفطار؛ الأمر الذي قد يساهم في الحفاظ على الوزن وتقليل خطر السمنة.

وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد التمر في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يساهم في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم؛ ما يمنح الصائم قدرة أكبر على التحمل خلال أداء صلاة العشاء والتراويح.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في منشور سابق لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام"، أن تناول تمرة أو ثلاث تمرات عند الإفطار يساعد بشكل غير مباشر في التحكم في الوزن، مشيرة إلى أن التمر غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة، إلى جانب مذاقه الحلو ونكهته الفريدة.