بينها مدن عربية.. أفضل 10 مدن للعيش والعمل للمغتربين

شفق نيوز/ تصدرت عشر مدن أوروبية وآسيوية وعربية قائمة أفضل الدول للعيش والعمل بالنسبة للمغتربين والمقيمين فيها.

ووفقاً لمؤسسة "internations" الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف دول العالم، فإن إسبانيا تصدرت قائمة أفضل 10 مدن للمغتربين من حيث الحياة والعمل.

ويستند الترتيب الصادر عن مؤسسة إلى تحليل 5 عوامل أساسية وهي جودة الحياة مثل الرعاية الصحية وخيارات الترفية، أما العامل الثاني فهو سهولة الاستقرار كالقدرة على تكوين الأصدقاء.

أما العامل الثالث فهو العاملين في الخارج والذي يتضمن معايير مثل سوق العمل المحلي والموازنة بين الحياة والعمل، فيما يتعلق العامل الرابع بتكلفة المعيشة.

بينما كان العامل الخامس هو مؤشر شامل للأساسيات التي يحتاج إليها المغترب مثل العثور على سكن وإكمال المهام الإدارية.

وحلّت مدينة مالقا الإسبانية بالمركز الأول، وذلك بعد إجراء المسح لـ12 ألف شخص يعيشون في 172 دولة أو إقليم.

وتعد مالقا هي الأفضل بسبب سكانها إذ أكد 89% من المغتربين على أن السكان المحليين كانوا ودودين تجاه الأجانب، مقارنة بالمتوسط عند 65%.

والمدينة الساحلية معروفة بمناخها المعتدل وخيارات الترفيه، وأسعار الإسكان المعقولة وكذلك تكاليف المعيشة التي يسهل التحكم فيها.

وعلى الرغم أن الوافدين الجدد أشاروا إلى أن فرص العمل هناك ليست رائعة، إلا أنهم يؤكدون أنها تدعم الموازنة بين الحياة والعمل.

كما سيطرت إسبانيا على المركزين الثاني والثالث، فيما تواجدت 3 مدن عربية بالقائمة.

وإليك أفضل 10 مدن للمغتربين:

1- مالقا - إسبانيا

2- اليكانتي - إسبانيا

3- فالنسيا - إسبانيا

4- رأس الخيمة - الإمارات

5- أبو ظبي - الإمارات

6- مدريد - إسبانيا

7- مكسيكو سيتي - المكسيك

8- كوالا لامبور - ماليزيا

9- بانكوك - تايلاند

10- مسقط - عمان