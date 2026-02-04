بينها عراقية.. 6 روايات في القائمة القصيرة للبوكر العربية

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، يوم الأربعاء، القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز في دورتها التاسعة عشرة والتي ضمت ست روايات من العراق ومصر والجزائر ولبنان.

وضمت القائمة روايات (الرائي) للعراقي ضياء جبيلي، و(أصل الأنواع) للمصري أحمد عبد اللطيف، و(منام القيلولة) للجزائري أمين الزاوي، و(فوق رأسي سحابة) للمصرية دعاء إبراهيم، و(أغالب مجرى النهر) للجزائري سعيد خطيبي، و(غيبة مي) للبنانية نجوى بركات.

وجاء الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي استضافته هيئة البحرين للثقافة والآثار بحضور لجنة التحكيم ورئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان ومنسقة الجائزة فلور مونتانارو.

وأثنى رئيس لجنة التحكيم، الباحث والناقد التونسي محمد القاضي، على الأعمال المختارة بالقائمة قائلاً إن "هذه الروايات تعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الرواية العربية وعن مدى نزوعها إلى الانفتاح على قضايا العصر وإلى تنويع الأساليب التي تنأى بها عن المباشرة والتعليم وتجعلها خطابا يتوجه إلى ذائقة متحولة لقارئ يطمح إلى أن يكون شريكاً في عملية الإبداع لا مجرد مستهلك للنصوص".

ومن المقرر إعلان الرواية الفائزة بالجائزة، التي تبلغ قيمتها المالية 50 ألف دولار ويرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية، في التاسع من أبريل/ نيسان 2026 خلال احتفال يقام في دولة الإمارات ويبث مباشرة عبر المنصات الإلكترونية.

وذهبت الجائزة في الدورات السابقة إلى روائيين من العراق والأردن ولبنان والسعودية والكويت وسلطنة عُمان والجزائر وتونس وليبيا ومصر والأراضي الفلسطينية.