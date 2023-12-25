بينها رياضة "حمل الزوجة" و"مخالفة الدخل".. ماذا تعرف عن تقاليد أسعد بلاد العالم؟

شفق نيوز/ بينما يتحمل مواطنوها فصول الشتاء القاسية، تتمتع فنلندا "الدولة الأسعد في العالم"، بالعديد من التقاليد والأعراف الاجتماعية غير العادية.

وتعرف الدولة الإسكندنافية بكثافة سكانية منخفضة، إذ تبلغ مساحتها 130 ألف ميل مربع، لكن عدد سكانها يزيد قليلا عن 5 ملايين نسمة، أي أقل بحوالي 3 ملايين من مدينة نيويورك.

ويشتهر الفنلنديون باحتساء الكثير من القهوة، ويمكنهم أن يكونوا متشائمين بعض الشيء، لكن بلدهم تشتهر أيضا بالعديد من مزايا الرفاهية.

وهناك 5 من أكثر الحقائق إثارة للدهشة في فنلندا، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، وهي: اعتماد مخالفات السرعة على قيمة الدخل للشخص المخالف، وتوفير ما يعادل "نصف غرفة ساونا" لكل شخص، نظراً لحجم السياحة الذي تتمتع به البلاد.

وإضافة إلى ذلك، تمنح الحكومة الفنلندية جميع الأسر الجديدة "صندوق أطفال"، يتم إرساله إلى والدي الطفل فور الولادة، فضلاً عن إقامة ما يسمى برياضة "حمل الزوجة"، وتتضمن هذه الرياضة شريكا ذكرا يحمل زوجته على ظهره أثناء إكمال مسار العوائق.