بينها دولة عربية.. أفضل 10 دول للعيش والعمل في الخارج

شفق نيوز/ اظهرت وجدت دراسة استقصائية أجريت على المغتربين، أن المكسيك هي المكان الأكثر شعبية للعيش والعمل في الخارج.

وتحظى المكسيك بشعبية بين المغتربين منذ سنوات، حيث تحتل المرتبة الأولى كواحدة من أكثر 5 دول شعبية منذ إجراء استطلاع InterNations لأول مرة في عام 2014، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتصف InterNations نفسها بأنها أكبر شبكة عالمية للمغتربين، وقالت إن لديها 5 ملايين مستخدم، وشارك في الاستطلاع أكثر من 10 آلاف وافد من 171 جنسية ويعيشون في 172 دولة وإقليم.

وأشاد الوافدون بالبلاد بفضل السكان المحليين الودودين وقالوا إنه من السهل العثور على سكن فيها.

وحللت نتائج الدراسة وجهات المغتربين الأكثر شعبية، بالإضافة إلى معلومات إضافية حول موضوعات مثل جودة الحياة وسهولة الاستقرار والعمل في الخارج والتمويل الشخصي وضروريات المغتربين.

ووفقاً للشبكة فإن قائمة الدول الأفضل للعيش والعمل في الخارج، تصدرتها المكسيك، والمرتبة الثانية جاءت إسبانيا، تليها بنما، ثم ماليزيا، وبعدها تايوان، وتايلاند سادساً، وكوستاريكا سابعاً، والفلبين ثامناً، والبحرين تاسعاً، والدولة العاشرة هي البرتغال.