بينها دولة عربية.. تصنيف عالمي يحدد أعلى متوسط رواتب الأطباء عام 2023

شفق نيوز/ صنفت مجلة إحصائية متخصصة، اليوم الأربعاء، أعلى متوسط رواتب الأطباء حول العالم لعام 2023.

وكشفت مجلة عالم الإحصاء، في أحدث إصدار لها عبر حسابها المعتمد على تويتر، أن سويسرا باعتبارها الدولة التي تتمتع بأعلى رواتب للأطباء بمتوسط 388.623 دولارًا.

وحسب الإحصاءات الواردة في المجلة فقد جاءت الولايات المتحدة بعدها بـ 316 ألف دولار؛ وكندا بـ 194.777 الف دولار، وألمانيا بـ 183000 ألف دولار؛ والمملكة المتحدة بـ 138.000 دولار أمريكي؛ والسعودية بـ 133.320 دولارًا أمريكيًا، لتشكل المراكز الستة الأولى.

وجاءت القائمة الكاملة لمتوسط راتب الطبيب حسب البلد كالاتي: "سويسرا 388.623 دولاراً، الولايات المتحدة 316000 دولار، كندا 194.777 دولاراً، ألمانيا 183000 دولاراً، المملكة المتحدة 138000 دولار، المملكة العربية السعودية 133,320 دولارًا، الصين 116.377 دولارًا، اليابان 115.092 دولارًا".

كما ضمت القائمة أيضاً "فرنسا 98000 الف دولار، إيطاليا 70 ألف دولار، إسبانيا 57000 دولار، بولندا 52.548 دولارًا، البرازيل 47000 دولار، روسيا 41.383 دولارًا، إندونيسيا 25.685 دولارًا، الفلبين 23.864 دولارًا، أوكرانيا 16.753 دولارًا، المكسيك 12000 دولار، الهند 11.581 دولارًا، نيجيريا 11.573 دولارًا، باكستان 8708 دولارات، تركيا 8452 دولارًا، بنجلاديش 7054 دولارًا، الأرجنتين 5280 دولارًا".