بينها الأرز.. أغذية تصبح خطيرة بعد تسخينها

شفق نيوز/ حذر خبراء التغذية، من تسخين بعض الأطعمة التي مرت ساعات على طبخها، مثل ما هو متعارف لدى الكثيرين ممن يبحثون عن وجبة طعام سريعة يخرجونها من الثلاجة ويضعونها على الطباخ أو في المايكرويف.

وتكمن المشكلة في أن إعادة تسخين بعض الأطعمة أو المشروبات قد يؤدي إلى تغييرات كيميائية ضارة قد تؤثر على صحتنا، أو يعزز نمو بكتيريا ضارة يصعب القضاء عليها.

وفي مقطع فيديو نشرته أخصائية التغذية هاريني بالا على "تيك توك" لمتابعيها البالغ عددهم 23000، كشفت عن 3 مواد غذائية (أطعمة أو مشروبات) يجب تجنب إعادة تسخينها، وهي:

السبانخ

يحتوي السبانخ على حمض الأكساليك، وهي مادة غير ضارة عند تناولها نيئة، لكن عند إعادة تسخينها، يتبلور الحمض ليصبح ساما. علاوة على ذلك، يحتوي السبانخ أيضا على النترات التي تتحول إلى نتريت عند التسخين، وهو مركب سام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأورام الأمعاء.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحتوي أوراق السبانخ على الليستيريا، وهي بكتيريا قد تسبب أمراضا غذائية خطيرة، مثل الحمى وأعراض تشبه الأنفلونزا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات.

الشاي

يُنصح بعدم إعادة تسخين الشاي لأن ذلك يزيد من مرارته بسبب تراكم العفص، وهو مركب يزيد من الحموضة والمرارة. علاوة على ذلك، فإن بكتيريا قد تكون خاملة في الشاي يمكن أن تصبح نشطة عند إعادة تسخينه، ما يعرض الشخص لخطر الإصابة بالعدوى.

الأرز

يعد الأرز من أخطر الأطعمة التي يمكن إعادة تسخينها. فعند تبريد الأرز المطبوخ، يمكن أن يتكاثر عليه بكتيريا Bacillus cereus المقاومة للحرارة. وحتى لو تم تسخين الأرز، تظل الأبواغ حية، ما يعرضنا لخطر التسمم الغذائي.

وتظهر أعراض الإصابة بهذه البكتيريا على شكل تقيؤ وإسهال وتشنجات في البطن. ولتقليل خطر الإصابة، ينصح بتخزين الأرز في الثلاجة في غضون ساعتين من طهيه، وفي حاوية محكمة الإغلاق.