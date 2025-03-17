بينها "الفجل".. "واتساب" يضيف 7 رموز تعبيرية جديدة

شفق نيوز/ أضاف تطبيق "واتساب" سبعة رموز تعبيرية جديدة تمثل عواطف وعناصر من الطبيعة لمنح المستخدمين مزيداً من الطرق للتعبير عن الأحاسيس والمواقف وتوسيع إمكانيات التفاعل في المحادثات الفردية والجماعية.

وأصبحت هذه الرموز التعبيرية الجديدة متاحة للمستخدمين في أحدث إصدار من التطبيق، وهي كما يلي:

الفجل: رمز يعبر عن مواضيع الطعام، الطبيعة، أو حتى البستنة.

بصمة الإصبع: ترمز إلى الهوية، الأمان، أو الأصالة.

شجرة بلا أوراق: تعبير عن الخريف، تغير الفصول، أو مشاعر الحزن ومرور الوقت.

المجرفة: مرتبطة بالمهام اليدوية، البستنة، أو العمل المتعلق بالأرض.

القيثارة: آلة موسيقية تعبر عن موضوعات تتعلق بالموسيقى، الثقافة، أو الروحانية.

البقعة الأرجوانية: رمز يمكن أن يرمز للإبداع والفن، أو ببساطة يضيف لمسة بصرية إلى المحادثات.

وجه مع هالات سوداء تحت العينين: يُعرف بـ"الوجه المتعب"، ويعبر عن الإرهاق أو الأرق أو الحالة الذهنية بعد يوم طويل.

وأصبحت هذه الرموز متاحة الآن في أحدث تحديثات تطبيق "واتساب" على أجهزة أندرويد.

أما مستخدمو آيفون، فيحتاجون إلى تنزيل نظام التشغيل "iOS 18.4 beta 2" للاستفادة من هذه الرموز التعبيرية.

وفي حال استخدام إصدارات أقدم مثل iOS 18.3 أو إصدارات أندرويد السابقة، سيظهر رمز فارغ بدلًا من الأيقونة، مما يسلط الضوء على أهمية تحديث التطبيق للوصول إلى جميع الميزات الجديدة.

تحسينات في التفاعل

إلى جانب إضافة الرموز التعبيرية الجديدة، يعمل "واتساب" على تطوير طريقة تفاعل المستخدمين مع الرسائل عبر هذه الرموز.

حيث يقوم باختبار تحسينات على هذه الميزة في الإصدار التجريبي "2.25.6.15" على أجهزة أندرويد.

وتتمثل هذه التحسينات الجديدة في واجهة منسقة تتيح تنظيم ردود الفعل بشكل أكثر وضوحاً وكفاءة، خاصة في القنوات التي يتراكم فيها العديد من ردود الفعل.