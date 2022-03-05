بينها العراق.. فيسبوك يُدشن حملة لحذف صفحات "الاعجاب التلقائي" المستنسخة في عدة دول

شفق نيوز/ أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، يوم السبت،، قيام فيسبوك بتدشين حملة ضد الصفحات المستنسخة غير القانونية التي ظهرت في الأسابيع الماضية، وتسببت بملايين "الاعجابات التلقائية" والعشوائية للمستخدمين في عدة دول بينها العراق.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملايين المستخدمين في العراق ودول العالم اشتكوا من ظهور صفحات يظهر انهم قاموا بالاعجاب بها دون ان يعرفونها وربما شاهدوها لأول مرة".

وأوضح أن "سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باستغلال خاصية دمج الصفحات، التي تتيح توحيد صفحة مع اخرى عبر منصة فيسبوك، للقيام باستنساخ تلك الصفحات عن طريق خداع المنصة من خلال تنفيذ عملية دمج اكثر من صفحة في الوقت نفسه، فيقوم فيسبوك بالاضافة للدمج باستنساخ متابعي تلك الصفحات".

وكان المركز قد نبه في بيانٍ نشره الجمعة 25 شباط 2022 بخصوص هذه المشكلة، مطالبًا شركة فيسبوك بمراجعة هذه الميزة ووضع شروط معينة تمنع أي إمكانية للاحتيال على الشركة نفسها وعلى الناس ايضًا.