غبار "مشع" يهدد العراق و5 دول عربية

شفق نيوز/ كشفت جامعة "باريس- سكالاي" في دراسة جديدة، أن غباراً مشعاً خطيراً يهب فوق منطقة تمتد على ستة دول عربية، من بينها العراق.

وذكرت الدراسة التي نشرتها الجامعة أن النشاط الإشعاعي أقل بكثير من المستويات التي يمكن اعتبارها خطرة، لكن توقيت نشر الدراسة التي خففت من المشكلة، يشكك بنتائجها، خصوصاً بعد مطالبة الجزائر لفرنسا بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف.

وتتطاير سحب الغبار هذه بانتظام من الصحراء الكبرى، وحددت دراسات سابقة منطقة رقان في الجزائر كمصدر للغبار، وهي المنطقة التي خضعت لأربع تجارب فرنسية للأسلحة النووية.

ووفقاً للخريطة المنشورة مع الدراسة، فإن العراق من الدول المشمولة بتطاير الغبار.

وبحسب العلماء، فإنه، بعد انتشار كبير للغبار في آذار/ مارس 2022، تم جمع 110 عينات عبر ست دول، وجد أن مصدر الغبار جزئياً جنوب الجزائر، لأن توقيعه الإشعاعي يتطابق مع التجارب الفرنسية.

ويحتل ملف التجارب النووية الفرنسية بالجزائر بين 1960 و1966 مرتبة متقدمة على قائمة الملفات التي لا زالت تكبح تقدم العلاقات وصفاء الأجواء الجزائرية - الفرنسية بسبب عدم قيام الفرنسيين بأي مبادرة لتطهير مواقع التجارب النووية في الجنوب الجزائري، أو بتطهير "مواقع التجارب الكيمياوية والبيولوجية في منطقة وادي الناموس التي استمرت إلى 1986".