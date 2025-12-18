بينها العراقي "كعكة الريس".. 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة "الأوسكار"

شفق نيوز- متابعة

تشهد المنافسة على جائزة الـ"أوسكار"، التي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية للأعمال المنتجة خارج أميركا، حضورا عربيا وصف بالتاريخي بعدما دخلت 4 أفلام عربية القائمة الأولية لجائزة.

وضمت القائمة، التي تشمل 15 فيلما من أصل ستة وثمانين عملا استوفت شروط المنافسة، أفلاما من تجارب سينمائية عربية متنوعة، من بينها فيلم "كعكة الريس"، للمخرج العراقي حسن هادي، وفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية، كوثر بن هنية، و"اللي باقي منك" للمخرجة الأميركية الأردنية من أصل فلسطيني، شيرين دعيبس، و"فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية، آن ماري جاسر، وذلك ضمن منافسات الدورة الـ98 لجوائز أوسكار.

وقال الناقد الفني، خالد محمود، إن "وصول 4 أفلام عربية إلى القائمة المختصرة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق في مسيرة السينما العربية".

وأكد في تصريحات لموقع "سبوتنيك"، أن "هذا الاختيار يعكس تحولا كبيرا، إذ لم تعد السينما العربية مجرد مشاركة رمزية، بل أصبحت في قلب المنافسة الحقيقية على أهم الجوائز العالمية"، مضيفًا أن "الأفلام الأربعة تمثل تيارا سينمائيا مهما، فهي قصص من قلب الواقع العربي تحمل أبعادا سياسية واجتماعية، وتُقدم بلغة فنية وبصرية عالية المستوى".

وأشار محمود إلى أن "حضور القضية الفلسطينية في 3 من هذه الأعمال منحها بعدا إنسانيا يتجاوز حدود الجغرافيا، ويجعلها قادرة على ملامسة أي متفرج في العالم"، وتابع: "عرض هذه الأفلام في مهرجانات كبرى مثل فينيسيا وتورونتو، وحصولها على جوائز مهمة ساعد في ترسيخ حضورها النقدي عالميا، وهو ما سهل وصولها إلى القائمة المختصرة".

واعتبر خالد محمود أن "مجرد وصول هذه الأفلام إلى قائمة الـ15 يعادل الفوز"، مضيفا "إذا نجح أحدها في الوصول إلى القائمة النهائية المكونة من 5 أفلام، فسيكون ذلك تتويجا جديدا للسينما العربية".

وقال محمود إن "هذه اللحظة رسالة واضحة للجيل الجديد من السينمائيين العرب، بأن الإرادة والرؤية الفنية الصادقة قادرة على فتح أبواب المنصات العالمية والمنافسة على أرفع الجوائز".