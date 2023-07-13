بينها البصرة.. أعلى درجات حرارة "تاريخية" في مدن العالم

شفق نيوز/ سجلت العديد من المناطق في مختلف دول العالم أعلى درجات الحرارة في تاريخها، إلا أن عشر مدن تصدرت اللائحة حيث بلغت حرارتها أكثر من نصف درجة الغليان، من بينها محافظة البصرة العراقية.

وشهدت بعض البلدان درجات حرارة قياسية تخطت في كثير من الأحيان حاجز الـ50 درجة مئوية، وهو معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

وفي 2022، بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 1.15 درجة مئوية فوق متوسط 1850-1900.

ووفقا لاتجاهات سياسات المناخ الحالية، سيكون الكوكب أكثر دفئا بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وفقًا للجنة الاستشارية لعلوم المناخ التابعة للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وتصدرت 10 مناطق في العالم بأعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخها:

المرتبة الأولى: وادي الموت في الولايات المتحدة

هو المكان الأكثر سخونة على وجه الأرض، ويقع في ولاية كاليفورنيا حيث تم تسجيل درجة حرارة 56.7 درجة مئوية في 10 تموز/ يوليو 1913.

وفي أشهر الصيف، يبلغ متوسط درجات الحرارة يوميا في المنطقة 45 درجة مئوية، وهذه الدرجة هي لحرارة الهواء فقط، حيث أن حرارة سطح الأرض فيها تكون أعلى بكثير.

وفي 15 تموز/ يوليو 1972، سجلت درجة حرارة سطح الأرض 93.9 درجة مئوية في وادي الموت، على بعد درجات قليلة فقط من درجة حرارة غليان الماء.

المرتبة الثانية: قبلي في تونس

في 7 تموز/ يوليو 1931، سجلت قبلي أعلى درجة حرارة في القارة الإفريقية وبلغت 55 درجة مئوية، حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وقد دخلت بهذا الرقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبصرف النظر عن درجة الحرارة القياسية، تشتهر قبلي أيضا بكونها كانت أول مكان في تونس يسكنه البشر منذ نحو 200 ألف عام خلال العصر الحجري القديم.

المرتبة الثالثة: الأحواز في إيران

سجلت المنطقة الواقعة جنوب غرب إيران درجة حرارة قياسية في آسيا بلغت 54 درجة مئوية بين 4:51 مساء و5 مساء بالتوقيت المحلي في 29 حزيران/ يونيو 2017.

ويبلغ عدد سكان الأحواز حوالي 1.3 مليون نسمة ويعود تاريخها إلى الفترة الأخمينية، حيث تشتهر المدينة بجسورها التسعة وعلى وجه الخصوص الجسر الأسود والجسر الأبيض.

المرتبة الرابعة: تيرات تسفي في إسرائيل

سجلت المدينة، القريبة من الحدود الإسرائيلية الأردنية، درجة حرارة قياسية في 21 حزيران/ يونيو 1942 بلغت 54 درجة مئوية.

وتصنف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إسرائيل ضمن أوروبا، لذا فهي أعلى درجة حرارة مسجلة رسميا في القارة.

المرتبة الخامسة: مطربة في الكويت

هي أرض قاحلة في شمال الكويت تتوفر فيها محطة للرصد الجوي. سجلت فيها خامس أعلى درجة حرارة على الإطلاق في العالم بلغت 53.9 درجة مئوية.

وسجلت هذه الدرجة في 21 تموز/ يوليو 2016 وتمثل الرقم القياسي المؤكّد الأكثر سخونة في آسيا على الإطلاق في حينه.

المرتبة السادسة: البصرة في العراق

تعد البصرة واحدة من أحر مدن الشرق الأوسط، حيث سجلت في 22 تموز/ يوليو 2016 درجة حرارة بلغت 53.9 درجة مئوية.

ويعيش في المدينة الواقعة على نهر شط العرب أكثر 1.5 مليون شخص.

المرتبة السابعة: تربت في باكستان

وصلت أعلى درجة مسجلة في المنطقة لنحو 53.7 درجة مئوية في 28 ايار/ مايو 2017. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة التي سجلت في تربت كانت رابع أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في ذلك الوقت.

وتُعرف توربت بأنها واحدة من أكثر المدن سخونة في آسيا وتقع في الجنوب الغربي من منطقة بلوشستان على نهر كيش.

المرتبة الثامنة: بوابة الجزيرة الحدودية في الإمارات

سجلت أعلى درجة حرارة في المنطقة في تموز/ يوليو 2002 وبلغت حينها 52.1 درجة مئوية.

وفي تموز/ يوليو 2013، كانت درجة الحرارة القياسية في المنطقة متطابقة تقريبا مرة أخرى حيث وصلت إلى 51.2 درجة مئوية أيضا.

المرتبة التاسعة: مكسيكالي في المكسيك

تم تسجيل درجة حرارة 52 درجة مئوية في وادي مكسيكالي في 28 تموز/ يوليو 1995، وهذا يجعلها تاسع أعلى درجة حرارة مسجلة في أي مكان على وجه الأرض.

وتشتهر المنطقة الواقعة في شمال ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية بالحرارة ولديها واحدة من أكثر المناخات تطرفا في المكسيك.

المرتبة العاشرة: جدة في السعودية

احتلت جدة هذه المرتبة في قائمة أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض بعد أن سجلت فيها درجة حرارة بلغت 52 درجة مئوية في 22 حزيران/ يونيو 2010.

وسجلت الحرارة رقما قياسيا في المنطقة، متجاوزة 51 درجة مئوية المسجلة في منطقة العشا المجاورة قبلها بثلاثة أيام.