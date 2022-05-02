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بيل غيتس: أسوأ ما في كورونا لم نره بعد

Category: منوعـات

Date: 2022-05-02T11:39:33+0000
بيل غيتس: أسوأ ما في كورونا لم نره بعد

شفق نيوز/ حذّر بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الإثنين، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتقالا وأكثر فتكا.

وأضاف أنه لا يسعى أن يكون متشائما لكن العالم لم يشهد بعد مرحلة أسوأ ما في الجائحة، مؤكدًا أن خطر ظهور متحور أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن 5٪.

وتابع: "ما زلنا معرضين لخطر الوباء، الذي يولد متحورا يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بل أكثر فتكا"، مضيفا أن هناك حاجة عاجلة للقاحات ذات تأثير طويل الأمد لمنع العدوى.

وطالب بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين، يضم كوكبة من العلماء بداية من المتخصصين في الأوبئة ووصولا إلى مصممي أجهزة وبرامج الكمبيوتر، لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي.

كما دعا إلى تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة، تديره منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الاستثمار الإضافي أمر حيوي، حيث يرى أنه "من الغريب أنه كانت هناك حالة فشل في التعامل مع هذه المأساة وعدم القيام بهذه الاستثمارات نيابة عن مواطني العالم".

وأضاف جيتس أن الحياة العصرية لا تساعد على مكافحة فيروس كورونا، إذ إن "كل من يعمل في مجال الأمراض المعدية لديه هذا الخوف من فيروسات الجهاز التنفسي، التي تنتقل عن طريق الإنسان. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يسافرون، وكلما زاد التفاعل بين الأنواع البرية والبشر، زاد خطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين أنواع الحيوانات والبشر".

 

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