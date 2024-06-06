بيكيه يوجه صفعة قاسية لشاكيرا: سيتزوج بصديقته شيا

شفق نيوز/ في صفعة قاسية للنجمة العالمية شاكيرا، يستعد شريكها السابق لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه للزواج رسمياً من حبيبته كلارا شيا، على الرغم من عدم قيامه بهذه الخطوة خلال الـ12 عاماً مع أم أولاده الفنانة الكولومبية.

وبيكيه البالغ من العمر 37 عاماً يرغب بشدة بإنجاب الأطفال من شيا 25 عاماً، ويعمل على الانتهاء من ترتيبات الزواج في أسرع وقت ممكن، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وبيكيه يرغب في الزواج من صديقته الشابة والقيام بما لم تستطع شاكيرا فعله، وهو الأمر الذي سيسبب خيبة أمل عميقة للمغنية العالمية.

كما سبق أن تحدث نجم كرة القدم عن علاقته بشيا، مؤكداً سعادته بها، مبيناً أنها هي مَن تختار كل ملابسه وإطلالاته.

وأكدت الصحف الإسبانية أن علاقة بيكيه وكلارا مرت بفترات مضطربة في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي تسبب في ابتعادهما عن وسائل الإعلام التي تتابع تحركاتهما.

فيما لم يعلق الثنائي على أنباء الزواج، بالتأكيد أو النفي.

يُذكر أن شاكيرا 47 عاماً وبيكيه كانا قد أعلنا انفصالهما في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط دون زواج رسمي، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينيات من عمرها.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولودة في 29 يناير 2015.