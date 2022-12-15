بيع نسختين "نادرتين" لرواية تجاوز عمرها أربعة قرون بمبلغ خيالي

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، يوم الخميس، بأن نسختين "نادرتين" من رواية عمرها تجاوز الأربعة قرون، تم بيعهما بمبلغ تجاوز النصف مليون دولار.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن كتابين فريدين من راوية "دون كيشوت" لميغيل دي سرفانتيس، تم بيعهما مقابل 504 آلاف يورو (535 ألف دولار) بما يشمل الرسوم، خلال مزاد نظمته دار سوذبيز في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تُكشف هوية الشخص الذي اشترى هذين النموذجين من الرواية الشهيرة، وهما من نسخ الكتاب الأول الذي طُبع سنة 1608، ونسخة أولى من الكتاب الثاني الصادر سنة 1615.

وهذه القصة المصنفة أول رواية معاصرة، والتي تدور حول رجل فقير يختار العيش كفارس مسؤول عن تصحيح أخطاء المجتمع، حققت نجاحا ساحقا منذ طرحها سنة 1605.

وكان الكتابان اللذان عرضتهما دار سوذبيز أمام العامة في لندن الشهر الماضي، قد اشتريا قبل حوالي قرن من الزمن من جانب دبلوماسي بوليفي.

واستحوذ على الكتابين سنة 1936 الدبلوماسي البوليفي خورخي أورتيز ليناريس، الشغوف بالجمع، الأول في مقابل 100 جنيه إسترليني حينها، والثاني في مقابل 750 جنيها إسترلينيا، وفق المسؤولة عن الكتب والمخطوطات لدى سوذبيز آن هيلبرون.

ويكمن تفرد النسختين في تغليفهما العائد للقرن الثامن عشر على يد هاوي جمع إنكليزي، إذ من النادر إيجاد نسخ من دون كيشوت مع تجليد بهذا القدم، وفق هيلبرون.