بيع أقدم كتاب سماوي بملايين الدولارات

شفق نيوز / أعلنت دار سوذبيز للمزادات، بيع نسخة "الكتاب المقدس" الأقدم والأكثر اكتمالا باللغة العبرية في العالم، مقابل 38.1 مليون دولار.

وبهذا المزاد، سُجل أحد أعلى الأسعار على الإطلاق التي يحققها بيع كتاب أو وثيقة في مزاد علني.

وتم تقديم العرض الفائز من خلال تبرع من ألفريد موسى وهو سفير أمريكي سابق ورئيس اللجنة اليهودية الأمريكية، الذي قدم النسخة إلى متحف يهودي في تل أبيب.

وجاء سعر البيع دون السعر التقديري الذي توقعته دار سوذبيز، للنسخة في فبراير/شباط الماضي، عند 50 مليون دولار.