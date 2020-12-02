بيع جزء من برج إيفل في مزاد علني

شفق نيوز/ بعد بيع عدة أجزاء منه في وقت سابق لمتاحف ولسويسرا وإيطاليا وكندا.. بيع جزء من الدرج الحلزوني والمؤلف من 14 درجة لبرج إيفل بمزاد.

بيع قسم من الدرج الحلزوني لبرج إيفل يتألف من 14 درجة تقريباً في مقابل 274475 يورو (بما في ذلك التكاليف) في مزاد علني أقيم أمس الثلاثاء، وانتقل ليكون ضمن مجموعة أوروبية خاصة، على ما أعلنت دار المزادات "أركوريال" للمزادات.

ويبلغ ارتفاع هذا الجزء حوالى ثلاثة أمتار، وهو قسم من الدرج الحلزوني الأصلي للبرج، الذي يعود تاريخه إلى العام 1889، وكان يربط الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من المعلم الباريسي الشهير.

وكان الجزء المباع ضمن مجموعة كندية خاصة، وقُدّر سعره بين 30 ألف يورو و40 ألفاً، وبيع تالياً بسعر يفوق تقديره الأدنى بعشر مرات.

وكان تركيب مصعد بين الطبقتين الأخيرتين من البرج في العام 1983 استلزم تفكيك الدرج وتقطيعه إلى 24 قسماً.

وحُفِظ أحد الأجزاء الـ24 في الطبقة الأولى من البرج، بينما تمّ التبرع بثلاثة أجزاء أخرى لعدد من المتاحف الفرنسية هي متحفا دورسيه ولا فيليت، في باريس، ومتحف تاريخ الحديد في مدينة نانسي بشرق فرنسا.

وفي العام 1983، بيعت الأجزاء العشرون المتبقية لهواة جمع من كل أنحاء العالم. وحصل المغني غي بِيار على القسمين الوحيدين المتبقيين في فرنسا، وقد باعهما العام 2015.

وتظهر مختلف هذه القطع اليوم في مواقع شهيرة في أنحاء عدة من العالم، منها "مؤسسة يويشي" في مدينة ياماناشي اليابانية، أو بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك.

وثمة أجزاء أخرى موجودة ضمن مجموعات خاصة أجنبية، وخصوصاً في سويسرا وإيطاليا وكندا.

وهذه المرة الرابعة تعرض فيها دار "اركوريال" قطعة من برج إيفل في مزاد.

وقد بيع العام 2013 جزء أول يبلغ ارتفاعه 3,5 أمتار في مقابل 220 ألف يورو، في حين بيع الثاني العام 2016 بمبلغ 523800 يورو، أي بعشرة أضعاف سعره المقدّر، أما الثالث فبيع في مقابل 176150 يورو في 2018.

ويبلغ ارتفاع برج إيفل 324 متراً، وهو يُعتبَر واحداً من رموز باريس، إلى جانب كاتدرائية نوتردام، وكنيسة القلب المقدس في مونمارتر. وقد بناه غوستاف إيفل (1832-1923) في مناسبة المعرض العالمي العام 1889.