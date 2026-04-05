"بيض مصبوغ" في العراق.. تقليد رمزي يمارسه المسيحيون بعيد القيامة (صور)

شفق نيوز- بغداد

للمسيحيين في عيد الفصح المعروف بـ"عيد القيامة المجيد"، تقاليد دأبت عليها هذه الطائفة ويحرص الأهالي على ممارستها سنوياً، لما لها من مدلولات رمزية عن قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وتجسد مفاهيم الحياة الجديدة والنور والفرح.

ويعد صبغ البيض من ابرز الطقوس التي يمارسها المسيحون في عيد القيامة الذي يصادف اليوم الأحد.

وتقول الشابة المسيحية، ريتا عمانوئيل من قضاء الحمدانية، لوكالة شفق نيوز: "إننا نحيي هذا اليوم التقاليد التي توارثناها عن أهلنا، ومن هذه التقاليد صبغ البيض بمناسبة عيد القيامة المجيد، قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات".

وتضيف: "نقوم بصبغ 33 بيضة وهذا العدد يرمز إلى عمر السيد المسيح عند قيامته"، مبينة أن "البيضة بحد ذاتها تمثل الحياة الجديدة، فهي قاسية من الخارج، لكن مابداخلها يرمز إلى الحياة، أما صفارها، فيرمز إلى العودة للحياة كما قام السيد المسيح من القبر".

وتنبه عمانوئيل، إلى أن "المسيحيين سابقا كانوا يستخدمون مواد طبيعية لصبغ البيض مثل قشور البصل، الشمندر، الشاي، القهوة والكركم، أما في الوقت الحاضر فيتم استخدام الألوان الجاهزة".

وتوضح: "نصبغ البيض بألوان عدة تحمل دلالات رمزية، ومنها اللون الأحمر الذي يرمز إلى دم السيد المسيح، اما اللون الأخضر فهو يرمز للحياة والأمل، فيما يرمز اللون الأصفر إلى النور والشمس، ويعكس اللون الأزرق السماء والسلام".

وتؤكد عمانوئيل، أن "الرسم على البيض يكون بحسب العادات والرغبة، لكن غالباً ما تُرسم الصلبان والأزهار، كما تكتب عادة عبارات بالسريانية والعربية، مثل "قملي مارن" أي "قام المسيح"، و"إيذا بريخا" وتعني "عيد سعيد".

ووفق الموروثات الشعبية تعود جذور هذا التقليد، إلى زيارة مريم المجدلية للإمبراطور قيصر، عندما قدّمت له بيضة كهدية لتبشره بقيامة المسيح، والذي أخبرها بدوره، انه إذا تحولت البيضة إلى اللون الأحمر، فذلك علامة على القيامة، ومنذ ذلك الوقت أصبح صبغ البيض طقساً مرتبطاً بعيد القيامة.

ويعد هذا العيد فرصة للأطفال، حيث يتبادلون بمرح البيض المصبوغ خلال الزيارات وتبادل التهاني بهذه المناسبة.