بيرو.. الشرطة تستغل "الفالنتاين" وتتنكر بزي "الدب" وتطيح بتاجرتي مخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة في بيرو، من الإطاحة بامرأتين تتاجران بالمخدرات بعد تنكر زي عناصرها بـ"زي الدب" مستغلين مناسبة "الفالنتين"، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مواقع محلية أن العملاء السريين باغتوا امرأتين كانتا تبيعان معجون الكوكايين، والماريغوانا بالتجزئة، في منزل في منطقة سان مارتين دي بوريس المكتظة بالسكان، الواقعة شمالي العاصمة ليما.

وقال ضابط الشرطة، والتر بالومينو، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن "أفراد مجموعة أمنية تنكروا بهدف تنفيذ هذا الاعتقال".

ونفذ المهمة بشكل رئيسي، ضابط شرطة كان يرتدي زي دب برتقالي ويحمل بالونًا أحمر ولافتة مكتوب عليها "أنت سبب ابتسامتي"، حيث ركع أمام منزل تاجرة المخدرات.

وانتظر "الدب العاشق" حتى غادرت إحدى المرأتين المنزل، لقبول الهدية، حيث سارع الى اعتقالها، في حين داهم عناصر من الشرطة المنزل واستطاعوا اعتقال المرأة الأخرى دون حدوث أي عمليات لإطلاق النار.

وقال عنصر الشرطة المقنع في تصريحات صحفية: "لقد كانت عملية مفاجئة بالنسبة لهما حيث استفدنا من مناسبة عيد الحب".

ووفقا للشرطة، فإن المرأتين (الأم والابنة) تنتميان إلى عصابة مخدرات، لافتة إلى أنه جرى العثور على المئات من عبوات المخدرات في منزلهما.

وعادة ما تلجأ سلطات إنفاذ القانون في بيرو إلى التنكر في مناسبات خاصة مثل عيد الحب، لاعتقال بعض المطلوبين في جرائم مختلفة.

وفي عام 2023، ضبطت السلطات البيروفية 21.5 طنًا من الكوكايين، وفككت 119 شبكة إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، وفقًا لوزارة الداخلية.

وتعد البيرو من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، حيث تنتج نحو 400 طن سنويا، بحسب الأرقام الرسمية.