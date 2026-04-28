"بيت القيصرية الثقافي" يفتح أبوابه في سوق كركوك (صور)

شفق نيوز- كركوك

افتتح مقهى بارش مانجو جناحه الثقافي الجديد تحت مسمى "بيت القيصرية الثقافي" في سوق القيصرية بكركوك، ليكون مساحة مخصصة لعقد الجلسات والندوات الثقافية في صالة مجهزة لاستقبال مثقفي المدينة والمحافظات الأخرى.

ويعد هذا الملتقى الثقافي الأول من نوعه الذي يُفتتح داخل مقهى تراثي في كركوك، ويهدف إلى توفير منصة للشخصيات الأدبية لعقد الندوات ومناقشة الإصدارات والكتب والمؤلفات الجديدة.

وشهد افتتاح "بيت القيصرية الثقافي" حضور الكاتب والصحفي أمير الداغستاني، برفقة مدير المقهى خوتي آغا، وتزامن الحدث مع أول جلسة أدبية خُصصت للاحتفاء بالمجموعة القصصية الجديدة للكاتب بعنوان "لم يكن سوى خريف"، حيث ناقش مؤلفه أمام عدد من مثقفي كركوك الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أضفت حيوية على المشهد الثقافي في سوق القيصرية.

وقال خوتي آغا، مدير مقهى بارش مانجو، لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة المشروع راودته منذ فترة بعد ملاحظته غياب مركز ثقافي مفتوح للأدباء في كركوك".

وأضاف أنه "يسعى إلى تأسيس مشروع يخدم المحافظة ويوفر منبراً ثقافياً جامعاً لأهالي المدينة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم"، مشيراً إلى أن "المقهى اكتسب شهرة واسعة داخل العراق وخارجه".

وأوضح آغا أن "الفكرة تبلورت لديه بعد زيارته إلى بغداد ومشاهدته لشارع المتنبي الذي يضم مراكز ثقافية تحتضن الجلسات الأدبية والفعاليات الفكرية".

وأكد أن "بيت القيصرية الثقافي سيكون متاحاً لجميع الأدباء والمثقفين الراغبين في إقامة ندوات وجلسات نقاشية، مع توفير المستلزمات والخدمات التنظيمية اللازمة لضمان نجاح الفعاليات".