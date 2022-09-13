بيانو ذهبي يثير اللغط.. للملكة فيكتوريا وليس لصدام حسين

شفق نيوز/ نفى موقع "سنوبس" الأمريكي المتخصص بالتدقيق في صحة الأخبار، يوم الثلاثاء، ان يكون البيانو المطلي بالذهب الذي ظهرت الملك البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية بالقرب منه، كان من ممتلكات الرئيس العراقي السابق صدام حسين، او انه مسروق من العراق.

وكانت تغريدة على موقع "تويتر"، ترجمتها وكالة شفق نيوز، اشارت الى ان الملكة البريطانية السابقة كانت ظهرت الى جانب البيانو في قصر باكينغهام، وهي آلة موسيقية تمت سرقتها من العراق.

وأكد الموقع أن تغريدة كاذبة نشرت في 24 تموز/ يوليو عام 2020، ذكرت ان الملكة اليزابيث التقطت صورة أمام بيانو ذهبي اللون "سرق" من صدام حسين، وان البيانو كان "ملكا له، وتمت سرقته من العراق خلال حرب الخليج. وقد شوهد خلف ملكة بريطانيا في القصر الملكي".

واوضح التقرير ان الصورة حقيقية وهي للملكة خلال رسالة لمناسبة عيد الميلاد وزعت في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وبعد نشر الصورة الملكية، أطلق حساب على "تويتر" تم تجميده لاحقا باسم "جاكي بيرد"، هذه الاشاعة.

ولفت التقرير إلى ان الحساب ربما كان حسابا ساخرا باسم الصحفي الاسكتلندي جاكي بيرد، وأنه تحدث عن أن البيانو الملكي المذهب، جرى "إنقاذه" من قصر لصدام حسين خلال حرب الخليج.

واعتبر التقرير أن الشائعة الخاطئة ربما تكون ظهرت بسبب تاريخ صدام حسين الحافل بأخبار امتلاكه سبائك الذهب والبنادق المطلية بالذهب وغيرها من المقتنيات الذهبية.

ونقل التقرير عن فيديو على "يوتيوب" أنتجه "صندوق المقتنيات الملكية" في العام 2019، قوله إن هذا البيانو الذهبي موجود في "قاعة الرسم البيضاء" في قصر باكينغهام.

وتابع التقرير أن البيانو لم يتعرض للسرقة او يتم "انقاذه" من صدام في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إذ يعود تاريخ البيانو الذهبي الى العام 1856، عندما طلبته الملكة فيكتوريا، الجدة الكبرى للملكة، من "شركة ايرارد" في لندن.

ولفت التقرير ايضا الى وجود صورة باللون الابيض والاسود على موقع وكالة "جيتي ايميج" يظهر فيها هذا البيانو في "قاعة الرسم البيضاء" منذ العام 1947.

كما نقل التقرير عن مدير "صندوق المقتنيات الملكية" جوناثان مارسدن، قوله إنه من المرجح أن تكون الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت قد قاما بالعزف على البيانو الذهبي في نفس الغرفة التي يتواجد فيها اليوم، متحدثا أيضا عن علاقة قديمة تربط الموسيقار الألماني فيليكس مينديلسون الذي كان دائم التردد على القصر الملكي في بريطانيا.

ترجمة: وكالة شفق نيوز