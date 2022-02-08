"بيانات مرعبة" .. غرينلاند تهدد البشرية بذوبان الجليد

كشفت بيانات حديثة مرعبة أن جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي، فقدت أكثر من 5100 مليار طن من الجليد خلال 20 عاما، أو ما يكفي لإغراق الولايات المتحدة بأكملها في نصف متر من الماء.

وجمعت البيانات عبر الأقمار الصناعية التابعة لمجموعة "بولار بورتال"، التي تضم 4 مؤسسات بحثية حكومية، وأكد الباحثون أن هذا الفقد الهائل من الجليد ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1.2 سم في عقدين من الزمان فقط.

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في العالم بمعدل 7 إلى 13 سم بحلول عام 2100، وفقا لدراسة أجرتها مجلة "نيتشر" عام 2019.

وقد يكون لهذا الارتفاع نتائج مدمرة، حيث إنه مقابل كل 1 سم ارتفاع في مستوى سطح البحر، يتعرض 6 ملايين شخص للفيضانات الساحلية حول الكوكب، أي يمكن أن يؤدي ذوبان الجليد في غرينلاند إلى إغراق 100 مليون شخص كل عام بحلول نهاية القرن.