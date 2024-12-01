"أبو طبر" والتركي يقودانها.. نيسان تطلق "باترول" 2025 في العراق

شفق نيوز/ أطلقت شركة "نيسان موتورز" سيارة نيسان باترول 2025 الجديدة كلياً في العراق، خلال حفل بهيج أقيم في بغداد، مؤكدة أن هذا البلد يعد سوقاً مهماً للسيارات في المنطقة وجزءاً من استراتيجية طويلة المدى للنمو.

وقال رئيس شركة نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، تييري صباغ، خلال حفل الإطلاق الذي نظمته شركة "السور" الموزع الرسمي لنيسان موتورز في العراق: "تمثل شراكتنا الحصرية مع شركة (السور) في العراق فصلاً جديداً لمسيرة نيسان في منطقة الشرق الأوسط، فقيمنا المشتركة ورؤيتنا طويلة المدى لمستقبل التنقل، تمثّل الأساس لهذه الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة. وباعتباره سوقاً مهماً ومتنامياً للسيارات في المنطقة، يعد العراق جزءاً من استراتيجيتنا طويلة المدى للنمو، وتعزز هذه الشراكة التزامنا بتلبية تطلعات عملائنا الكرام في العراق من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة".

ومن ثم تم عرض عدد من سيارات نيسان باترول 2025 الجديدة كليا على الحضور، وقاد كل من نجم المنتخب العراقي أيمن حسين ونجم الأغنية العراقية محمود التركي سيارتين من نيسان باترول على المسرح وسط تصفيق الضيوف.

ونيسان باترول 2025 الجديدة كلياً تمثل الجيل السابع من نيسان باترول، وتتميز بتصميم خارجي أقوى حضوراً وأكثر تطوراً وجمالاً من قبل، يمثل الهوية الفاخرة للسيارة التي أصبحت تميل لكونها سيارة اس يو في ضخمة فاخرة، مع تصميم داخلي أكثر أناقةً وأفضل جودة مع المزيد من مميزات التكنولوجيا المتطورة.

من الداخل، ازدادت الرفاهية مع التطريز الماسي المميز للمقاعد الجلدية العالية الجودة، وتطورت الشاشات، التي من بينها شاشة خلفية وسطية للتحكم في المناخ، وشاشات ترفيه خلفية وأمامية، وغيرها. بالنسبة إلى المحرك، تخلت الشركة عن محرك V8، واستبدلته بمحرك سعة 3.5 لتر توين تيربو، أو محرك تنفس طبيعي سعة 3.8 لتر 6 اسطوانات.

وتُعد شاشة المعلومات الترفيهية الكبيرة، عالية الدقة، مركز التحكم في المقصورة. يتيح هذا النظام البديهي الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك الملاحة والوسائط المتعددة وإعدادات القيادة، وتتصل بها لوحة العدادات الرقمية لتضيف لمسة عصرية، حيث تعرض المعلومات الأساسية بشكل واضح وقابل للتخصيص.

وتتوفر نسخة 2025 بمحركين مختلفين، محرك V6 ثنائي التوربو سعة 3.5 لتر بقوة 425 حصان و700 نيوتن متر من عزم الدوران، ويأتي الثاني من فئة V6 سعة 3.8 لتر تنفس طبيعي بقوة 316 حصان و386 نيوتن متر من عزم الدوران. يتصل كلاهما بقير أوتوماتيكي من 9 سرعات.