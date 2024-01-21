"أبوظبي للسلم" يؤكد رؤية الإمارات للسلام العالمي ودور الأديان في مواجهة التحديات

شفق نيوز/ استعرض الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المحفوظ بن بيه، رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم، مبرزا دورها الريادي في التنمية المستدامة ودعوة العالم لعناق حضاري يضمن الأمن والاستقرار والازدهار التنموي والاقتصادي للجميع، مذكرا في هذا السياق بالنجاح الباهر لاحتضان الإمارات للقمة العالمية للمناخ COP28.

وتأتي هذه التصريحات ضمن مشاركة منتدى أبوظبي للسلام في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس، تجسيدا لانخراطه في المجلس التنفيذي لمبادرة مجلس الـ100، وهي مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي وتهدف إلى تعزيز الحوار والفهم بين العالم الإسلامي والغرب.

وقد شارك الأمين العام المحفوظ بن بيه في طاولة مستديرة مغلقة برئاسة رئيس ومؤسس منتدى دافوس كلاوس شواب، وقد ضمت عددا محدودا من المشاركين لتدارس تحديات العالم الحديث واستكشاف دور المجتمع المدني في تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

كما شهد اليوم الثاني إطلاق تقرير منتدى دافوس حول "الإيمان بالعمل"، في جلسة مناقشات استراتيجية تركزت حول دور التعليم والذكاء الاصطناعي في تحقيق السلام المستدام.

وقد أبرز الأمين العام في كلمته بالمناسبة دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية، مستعرضاً دور منتدى أبوظبي للسلم في تطوير مفاهيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مشاركته في نداء روما لأخلاقيات الذّكاء الاصطناعي بالتعاون مع جهات دولية مثل الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان، كما سلط الضوء على دور المنتدى في تأسيس أول لجنة للذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني، والتي تم إطلاقها في لندن في ديسمبر 2023، لفحص دور الأخلاق والحوكمة في الذكاء الاصطناعي.

وقد شهد اليوم الثالث أعمال "حوار عبر العشاء: الإيمان في العمل"، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من خلفيات دينية مختلفة ومن كبار الفاعلين في المجتمع المدني، وقد تناول المحفوظ بن بيه في كلمته القيمة الجوهرية لكرامة الإنسان، المتجذرة بعمق في تعاليم جميع الأديان وعلى وجه الخصوص في قيم الإسلام ونصوصه المقدسة.

كما دعا استنادا إلى إعلانات أبوظبي التاريخية للسلم، كإعلان مراكش وإعلان حلف الفضول الجديد وإعلان المواطنة الشاملة واعلان الاخوة الإنسانية إلى بناء نظام دولي يصون كرامة الإنسان ويحميها بكل فاعلية، متجاوزا الفوارق الدينية والثقافية والعرقية، تأسيسا على ما تضمنته القيم الدينية والإنسانية من مساواة وإنصاف واحتضان للتنوع.

يذكر أن منتدى دافوس يعد أحد أهم الملتقيات الدولية لقادة العالم وصناع القرار وأبرز رجال الأعمال وأرباب الفكر والثقافة، وقد عرفت هذه النسخة مشاركة عدد كبير القادة السياسيين والمفكرين ورجال الأعمال.