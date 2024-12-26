بوجه ممتلئ وشفاه منتفخة.. فنانة مصرية تصدم الجمهور بـ"لوك" جديد (صور)

شفق نيوز/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة المصرية إيمان أيوب، وهي تظهر بـ"لوك" جديد مختلف تماماً عن شكلها الذي اعتاد عليه الجمهور في مسيرتها الفنية.

حيث بدت إيمان أيوب، في آخر ظهور إعلامي لها، بوجه ممتلئ وشفاه منتفخة للغاية، لدرجة أن بعض مخارج الحروف لم تعد واضحة في حديثها.

وانتقد الجمهور إيمان أيوب التي نالت شهرة واسعة في مطلع الألفية الثانية، الإجراءات التجميلية التي قامت بها الفنانة، ولا سيما "حقن الشفاه بالفيلر بشكل زائد عن اللزوم"، فيما سخر البعض الآخر من الأمر باعتباره "تشويها"، وليس "تجميلا".

وظهرت إيمان أيوب في فيديو عبر حسابها على إنستغرام، وازالت خلاله المكياج من وجهها أمام الجمهور، موضحة أنها لم تقم بعمليات تجميل، بل حقنت "فيلر".