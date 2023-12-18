بوثيقة رسمية من الفاتيكان.. البابا فرانسيس يسمح للكهنة بمباركة زواج المثليين

شفق نيوز/ وافق البابا فرانسيس رسمياً، يوم الاثنين، على السماح للكهنة بمباركة الأزواج المثليين، مع وثيقة جديدة تشرح التغيير الجذري في سياسة الفاتيكان من خلال الإصرار على أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل"، من أجل لتلقيها.

وتتناول الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، والتي صدرت اليوم، تفاصيل رسالة أرسلها فرانسيس إلى اثنين من الكرادلة المحافظين نُشرت في أكتوبر. في هذا الرد الأولي، اقترح فرانسيس أن مثل هذه البركات يمكن تقديمها في بعض الظروف إذا لم يخلطوا بين الطقوس وسر الزواج.

وتكرر الوثيقة الجديدة هذا الأساس المنطقي وتشرحه بالتفصيل، وتؤكد من جديد أن الزواج هو سر مدى الحياة بين رجل وامرأة. ويشدد على أنه لا ينبغي منح البركات في نفس الوقت الذي يتم فيه منح الاتحاد المدني، باستخدام طقوس محددة أو حتى مع الملابس والإيماءات التي تنتمي إلى حفل الزفاف.

لكنها تقول أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات لا ينبغي رفضها تمامًا. فهو يقدم تعريفًا شاملاً لمصطلح "البركة" في الكتاب المقدس للإصرار على أن الأشخاص الذين يبحثون عن علاقة متعالية مع الله ويبحثون عن محبته ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كشرط مسبق للحصول عليه.