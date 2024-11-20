بوتين يتبرع بـ 70 حيوانا بينها أسد إفريقي ودبّان  لكوريا الشمالية

شفق نيوز/ قدم وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف هدية لحديقة حيوان بيونغ يانغ تتضمن 70 حيوانا بينها أسد إفريقي ودبان بنيان روسيان واثنان من ثيران الياك المستأنسين.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة، حيث تابع البيان: "من بين الحيوانات التي تم إهداؤها لحديقة الحيوان في بيونغ يانغ أسد إفريقي ودبّان بنيان واثنان من ثيران الياك المستأنسين وخمسة كوكاتو بيضاء و25 طائرا من مختلف الأنواع و40 بطا مندرينا".

وتعمل حديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية منذ عام 1959، وهي موطن لكل أنواع الحيوانات المألوفة في كوريا والأنواع الغريبة، مثل الفيلة وأفراس النهر والزرافات. وقد أصبح نقل الحيوانات من روسيا ممكنا بفضل انضمام حديقة حيوان بيونغ يانغ إلى الاتحاد الإقليمي الأوراسي لحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية.

المصدر: تاس - RT