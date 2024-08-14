بنك إنجلترا يبيع أوراقاً نقدية للملك تشارلز بأضعاف قيمتها

شفق نيوز/ باع بنك إنجلترا مجموعة من النسخ الأولية لأوراق نقدية بريطانية تحمل صورة الملك تشارلز وأرقاماً تسلسلية منخفضة، في مزادات جمعت أكثر من 914 ألف جنيه إسترليني (نحو 1.17 مليون دولار).

وأفاد بيان من بنك إنجلترا بأن ورقة نقدية من فئة 50 جنيها إسترلينيا بيعت في المزاد بمبلغ قياسي قدره 26 ألف جنيه إسترليني، بينما بيعت ورقة بقيمة 10 جنيهات تحمل الرقم التسلسلي "HB01 00002" مقابل 17 ألف جنيه إسترليني.

وأشار البيان إلى أن أربعة مزادات أُقيمت خلال الصيف لبيع أوراق نقدية من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا، على أن تُخصص عائدات هذه المزادات لمجموعة من المؤسسات الخيرية.

وقد بدأت بريطانيا في يونيو/ حزيران الماضي تداول أوراق نقدية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز، بعد نحو عامين من توليه العرش خلفاً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام النقد قد انخفض بشكل حاد في بريطانيا في السنوات الأخيرة، حيث يفضل المستهلكون استخدام بطاقات الخصم وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى. ووفقاً لاتحاد التجزئة البريطاني، كان النقد يشكل أكثر من نصف المعاملات في المتاجر عام 2014، لكنه انخفض إلى 15% بحلول عام 2021، وذلك بسبب قيود كوفيد-19، قبل أن يرتفع إلى 19% في 2022.