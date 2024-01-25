بنفس المبالغ المالية.. غوغل تدعم شركات فلسطينية وأخرى إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت شركة غوغل، يوم الخميس، أنها ستضخ 8 ملايين دولار لدعم شركات تكنولوجيا إسرائيلية وشركات فلسطينية، لحاجة الشركات الصغيرة إلى التمويل خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت غوغل المملوكة لشركة "ألفابت"، أنها ستدعم شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأربعة ملايين دولار، وتخصص مبلغاً مماثلاً لشركات فلسطينية لمساعدتها على مواصلة العمل.

وقالت غوغل في بيان: "خلال الوضع الحالي، يجد عدد ليس بالقليل من الشركات الناشئة في إسرائيل صعوبة في جمع رأس المال من المستثمرين، وتحتاج سريعاً إلى جسر مالي لمواصلة العمل". وأشارت إلى أنها عرضت المساعدة لرفع احتمالات النجاح لنحو 20 شركة ناشئة في حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي.

وزعمت مديرة التسويق السابقة بشركة غوغل أنها أجبرت على الاستقالة لاعتراضها على برنامج سري بين الشركة وإسرائيل وهو البرنامج الذي أعلنت الشركة فخرها به.

وستقدم شركة غوغل قروضاً ومنحاً إلى 1000 شركة صغيرة فلسطينية، بالشراكة مع منظمات غير ربحية محلية وعالمية.

كما ستقدم منح تمويل أولي إلى 50 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في المناطق الفلسطينية. وتأمل أن تساعد، في المجمل، في حماية 4500 فرصة عمل وتوفير أخرى جديدة للفلسطينيين.

وكانت غوغل قد أعلنت التبرع بملايين الدولارات لـ"جهود الطوارئ الإسرائيلية"، و"لدعم الإغاثة الإنسانية المقدمة في غزة".