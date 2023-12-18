بنصف عمره .. دي كابريو يواعد شقيقة حبيبته السابقة

شفق نيوز/ يبدو أن النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، والمعروف بمواعدة النساء الصغيرات بالسن، يعيش قصة حب جديدة مع شابة تبلغ من العمر 25 عاماً، لكنها شقيقة حبيبته السابقة كيت موس.

والتقطت عدسات الكاميرات الممثل الشهير البالغ من العمر 49 عاماً مع عارضة الأزياء لوتي موس، بعد وجود الثنائي في أحد المطاعم بالعاصمة البريطانية لندن.

وظهر ليونارد مع لوتي، وهم في حالة انسجام ويتحدثان ويضحكان حتى الساعات الأولى من الليل، وغادرا المطعم في الساعات الأولى من الصباح، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

وكانت أخت لوتي الكبرى كيت موس واعدت ليوناردو دي كابريو منذ 30 عاماً، حيث التقت به لأول مرة في حفل عيد ميلادها الحادي والثلاثين في يناير 2005، وانفصل الثنائي في نهاية المطاف في عام 2007.

يذكر أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سناً.