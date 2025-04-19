بنسبة 90٪.. الإعلام الأمريكي يؤكد موافقة أوكرانيا على مقترح ترامب للسلام

شفق نيوز/ أكدت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، أن كييف وافقت بنسبة 90% على إطار السلام في أوكرانيا، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مسؤول أمريكي قوله، إن وزير دفاع أوكرانيا أبلغ واشنطن بموافقة كييف بنسبة 90% على مقترح ترامب.

ونقلت الصحيفة أيضا عن المسؤول عينه قوله إننا "نريد اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق نار شامل وكامل بأوكرانيا خلال اجتماع لندن".

وكان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، قال أمس الجمعة إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمسار السلام في أوكرانيا، وإلا فإن واشنطن ستمضي قدما.

وقال روبيو من باريس، إنه "إذا لم يكن إنهاء الحرب في أوكرانيا ممكنا، فعلى الولايات المتحدة أن تتخلى عن جهودها وتمضي قدما..إنها ليست حربنا. لم نبدأها. لقد ساعدت الولايات المتحدة أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ونريد أن تنتهي".

وفي هذا الصدد، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أوروبيين قولهم، إن التهديدات الأمريكية بالانسحاب من المفاوضات حول أوكرانيا تستهدف على الأرجح كييف وليس موسكو.

إلى ذلك، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر أوروبية أن المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة لصفقة أوكرانيا خلال الاجتماع في باريس لا تشمل على الأرجح ضمانات أمنية أمريكية لكييف.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقا أن النسخة الجديدة من مسودة الصفقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول المعادن لا تتضمن أي إشارة ايضا إلى الضمانات الأمنية التي كانت تطالب بها كييف.

هذا وتعتزم واشنطن وكييف إتمام العمل على اتفاقية باطن الأرض بحلول 26 أبريل، ولهذا الغرض يسافر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وتصف إدارة ترامب الاتفاقية بأنها "وسيلة الولايات المتحدة لاستعادة بعض المساعدات المالية التي قدمتها لأوكرانيا خلال الحرب"، واقترحت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي اتفاق معادن جديدا وأكثر شمولا لا يمنح كييف أي ضمانات أمنية مستقبلية، لكنه يلزمها بإيداع جميع الإيرادات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية من جانب الشركات الحكومية والخاصة في جميع الأراضي الأوكرانية في الصندوق الاستثماري المشترك، في حين تطلب كييف شروطا أفضل، وترفض الاعتراف بالمساعدات الأمريكية السابقة على اعتبارها "ديونا" يجب تسديدها.

وفي هذا الشأن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز" أن الصفقة الأمريكية مع كييف بشأن الموارد الطبيعية ليست مرتبطة بعملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.