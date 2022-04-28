بنتيجة الحرب لا المباريات .. فريقان أوكرانيان يتأهلان الى دوري الأبطال الموسم المقبل

شفق نيوز / أعلنت رابطة الدوري الأوكراني رسمياً، يوم الخميس، الغاء الدوري من دون منح اللقب لأي فريق بسبب الحرب القائمة مع روسيا، فيما سيتأهل كل من فريقي شاختار دونيتسك ودينامو كييف لدوري الأبطال الموسم المقبل بناء على ترتيب جدول الدوري قبل إيقافه.

وقال موقع هاي كورة المتخصص بالأخبار الرياضية إن "رابطة الدوري الاوكراني أعلنت رسميًا إلغاء الدوري الأوكراني هذا الموسم بدون منح اللقب لأي فريق وسيتم اعتبار تاريخ 22 فبراير 2022 وهو موعد توقف الدوري بسبب الحرب الأوكرانية الروسية هو الترتيب النهائي لهذا الموسم".

وأضاف الموقع أن "فريقا شاختار دونيتسك ودينامو كييف سيتأهلان لدوري الأبطال الموسم المُقبل كونهما كانا الأول والثاني قبل إيقاف الدوري".

وتعيش أوكرانيا حرباً مستعرة مع الجانب الروسي ما اثر على كل مفاصل الحياة ومنها الجانب الرياضي.