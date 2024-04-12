بميزات جديدة.. "إنستغرام" تتجه لحماية المراهقين

شفق نيوز/ أعلنت شركة تطبيق "إنستغرام"، أنها ستطرح العديد من الميزات الجديدة للحد من الابتزاز الجنسي والمالي الذي غالباً ما يستهدف الأطفال والمراهقين.

وذكرت وسائل إعلام أن من أبرز هذه الميزات طمس الصور العارية المرسلة في رسائل مباشرة وإبلاغ المستخدمين عندما يتفاعلون مع شخص قد شارك في الابتزاز المالي.

وستتوافر الأدوات لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بعد فترة وجيزة.

وتهدف "إنستغرام" من وراء ذلك إلى جعل المهمة أكثر صعوبة على المحتالين والمجرمين المحتملين الذين يجبرون المراهقين على إرسال صور عارية وابتزازهم لاحقًا مقابل المال.

ميزة الحماية من العري

وتختبر "ميتا" ميزة الحماية من العُري ضمن رسائل "إنستغرام" المباشرة، فعند إرسال صورة فاضحة، ستقوم المنصة بطمس الصورة وإبلاغ المستلم بأنها تحتوي على عُري.

وسيذكّر التنبيه أيضاً المستخدمين بأنهم لا يحتاجون إلى الرد ويسألهم عما إذا كانوا يريدون حظر المرسل.

وسيظهر إشعار أيضًا عندما تكتشف المنصة أن المستخدم يريد إرسال صورة عارية، مما يدفعه إلى إعادة النظر.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الأداة افتراضياً للذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولكن سيتلقّى البالغون أيضاً إشعاراً يشجعهم على تفعيل واستخدام هذه الأداة.

ولحماية الرسائل المباشرة سيتم استخدام التعلم الآلي على الجهاز لتحليل ما إذا كانت الصورة المرسلة عبر الخدمة تحتوي على عُري.

طرق أخرى للحماية

وقالت "ميتا" إنها تعمل أيضاً على إيجاد طرق أخرى لتحديد الحسابات التي قد تكون متورطة في عمليات احتيال الابتزاز الجنسي من خلال اكتشاف ومراقبة سلوك الابتزاز الجنسي المحتمل.

ويتضمن ذلك جعل التفاعل مع هذه الحسابات أكثر صعوبة، مثل حظر الرسائل الصادرة، أو تنبيه المستخدمين الذين ربما تفاعلوا مع حساب تمت إزالته بسبب الابتزاز.

ومن الجدير ذكره أنه، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، انضمت "ميتا" إلى برنامج لانتيرن، الذي يمكّن شركات التكنولوجيا من مشاركة المعلومات حول الحسابات والسلوكيات التي تنتهك سلامة الأطفال.

في السياق عينه، وفي شهر يناير، أشارت "إنستغرام" إلى أنها ستخفي المزيد من المحتوى عن المراهقين على "فيسبوك" و"إنستغرام"، الأمر الذي سيجعل من الصعب عليهم العثور على محتوى حساس.

دور الآباء

وعلى الرغم من جميع الأدوات، يجب أن يكون الآباء أكثر وعياً بهذه النوع من الجرائم ويأخذون وقتاً للتعرف عليها.

ومن المهم أن يعلّموا أطفالهم أنه يجب أن يأتوا إليهم إذا حدث شيء ما، ولا ينبغي عليهم أن يشعروا بالخجل.

ومن المهم أيضاً أن يشرح الآباء لأطفالهم مخاطر إقناع شخص ما لهم بإرسال صور صريحة عبر الإنترنت، والعواقب التي تنتج عن ذلك.

كذلك لا بد من الإشارة إلى أنه لكي يستفيد الأطفال والمراهقون من ميزة الحماية، يجب أن يكونوا قد أدخلوا تاريخ مولدهم الحقيقي لكي تتعرف هذه الميزة على الحساب وتصنفه على أنه لشخص تحت عمر الـ 18 عاماً.