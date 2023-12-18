بموسم الأعاصير الشمسية.. "ناسا" توثق توهجاً شمسياً الأقوى منذ 6 سنوات قادر على تعطيل الأقمار الاصطناعية

شفق نيوز/ وثق مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، توهجاً شمسياً هو الأقوى منذ عام 2017، تجاوزت سرعته التقديرية 2100 كيلومتر في الثانية الواحدة، فيما يمكن له تعطيل أنظمة تحديد المواقع والاقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات.

والتوهجات الشمسية هي رشقات نارية قوية من الطاقة، وترافق هذا التوهج الهائل بقذف كتلي إكليلي، وهو انفجار كبير من البلازما الشمسية، حسبما ذكر موقع "mashable".

والانبعاث الإكليلي يمكن أن يسبب عواصف مغناطيسية أرضية قد تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات، لكن الغلاف الجوي للأرض يحمينا من الإشعاعات الضارة.

وتمر الشمس حاليا بما يعرف بـ"موسم الأعاصير"، وهي دورة من الطقس تستمر بالنسبة لكوكب الأرض 11 عاما.

ومن المتوقع أن تصل الدورة الشمسية الحالية، إلى ذروتها بين يناير كانون الثاني/ وتشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل، كما توقعت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.